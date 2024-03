Três pessoas morrem após cabeça d’água atingir cachoeira no Paraná; uma permanece desaparecida

Três pessoas morreram e uma permanece desaparecida após uma cabeça d’água atingir uma cachoeira em Paranavaí, município do noroeste do Paraná, na tarde deste domingo, 17. Das sete pessoas que estavam no local, três foram resgatadas. O fenômeno é caracterizado pelo aumento repentino do volume de água.

Por volta das 14h, depois de dias de intenso calor, o tempo começou a mudar na região. “Isso fez com que fortes chuvas e rajadas de vento começassem a atingir a cidade de Paranavaí. Por volta das 16h, foi registrada a ocorrência”, disse o segundo-tenente Jean Carlos da Silva do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

“Sete pessoas que estavam no ribeirão, que tem dentro da cidade, acabaram sendo atingidas por uma cabeça d’água, fenômeno que é marcado por um forte volume de água. Das sete pessoas, três pessoas conseguiram sair da água e quatro ficaram desaparecidas”, afirmou Silva.

Uma equipe da corporação foi até o local para realizar as buscas. “Sem embarcação, porque o rio é cheio de pedras e com variação de nível de água muito grande. Então, as buscas foram a pé no interior da água. Ao descerem o rio, encontraram três pessoas sem vida, duas mulheres e um homem”, pontuou ele.

As buscas foram encerradas no início da noite de domingo, em razão das condições climáticas, mas retomadas na manhã desta segunda-feira, 18, com a participação de mais duas equipes que foram enviadas ao local para tentar localizar a vítima desaparecida. Até o momento, não foi localizada.

Cabeça d’água

Frequentemente, o Corpo de Bombeiros orienta sobre os cuidados preventivos ao nadar em rios, lagos e represas e os perigos do fenômeno conhecido como cabeça d’água.

Alguns rios, sobretudo aqueles localizados na base das regiões de serra, estão sujeitos a este fenômeno que se trata do aumento súbito do volume, velocidade e nível do rio que pode provocar o arrastamento de pessoas, seguido de morte por afogamento.

Na maioria dos casos, esta alteração é provocada por fortes chuvas nas montanhas “rio acima”, mesmo com tempo bom e sol “rio abaixo” no local de banho, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná.

Orientações importantes:

– Fique atento a barulhos provenientes de algo como água, rochas e galhos em colisão e em turbilhonamento;

– A mudança na cor da água também pode ser um indicativo de que o fenômeno está acontecendo;

– Aumento do nível e velocidade de escoamento do rio em período de poucos segundos, assim como a chegada de detritos e sedimentos como folhas, galhos e ramos;

– Observe a movimentação dos animais. As aves, geralmente, fogem da chuva da cabeceira e voam no sentido contrário;

– Verifique também a previsão do tempo para toda a região, não somente nos arredores do curso d’água.

Desta forma, é importante não se banhar em locais ermos e sim onde há maior concentração de pessoas e atendimento de guarda-vidas, os quais ficam em locais específicos.