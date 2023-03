Cotidiano Três ônibus são incendiados em ato contra ação que teve 2 baleados no Rio

Três ônibus foram incendiados e usados para interditar uma das principais ruas de Quintino, na zona norte do Rio, no início da noite desta terça-feira, 21, depois que duas pessoas foram baleadas numa via próxima. A polícia retirou os veículos, e por volta das 19h15 o trânsito na região voltou a fluir.

Às 18h05, bombeiros do quartel do Méier, na zona norte, foram acionados para socorrer duas pessoas baleadas na rua Torres de Oliveira, em Água Santa, também na zona norte. Eles foram ao local e, até às 20h, não havia informações sobre o estado de saúde delas nem para qual unidade de saúde foram conduzidas.

Por volta das 18h30, manifestantes interditaram parcialmente a rua Clarimundo de Melo, na altura do Morro do 18, em Quintino. Três ônibus foram interceptados, atravessados nas pistas dessa via e incendiados.

A Polícia Militar e os bombeiros foram ao local e desobstruíram a via cerca de 45 minutos depois. Às 20h, um protesto de moradores da região permanecia interditando parcialmente essa rua. Ninguém foi preso.