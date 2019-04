Três mulheres são assassinadas na capital paulista no fim de semana

Três mulheres foram assassinadas na capital paulista entre sábado, 27, e domingo, 28, em possíveis casos de feminicídio. Uma delas, que estava grávida, foi morta e deixada neste domingo em um terreno baldio de Perus, na zona norte da cidade.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Diana Pereira da Trindade, de 34 anos, foi esfaqueada até a morte pelo pedreiro Aias de Souza Silva, de 35 anos. Após o crime, Silva foi encontrado caído em uma linha férrea com diversos ferimentos. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia em estado grave de saúde. Segundo a polícia, Silva foi agredido por moradores da região.

Na madrugada de domingo, a operadora de caixa Raqueline Correa Cavalcanti, de 41 anos, foi assassinada em sua residência, em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Ao chegarem ao local do crime, policiais militares encontraram a vítima no quarto com um corte profundo no pescoço. Uma faca e uma marreta foram apreendidas.

A recepcionista Daniela de Jesus Martins, de 38 anos, foi morta na madrugada de sábado dentro da própria casa, na Vila Matilde, zona leste da capital. A polícia encontrou o corpo da vítima debaixo de um cobertor com uma toalha de mesa amarrada no pescoço.

Segundo a SSP, Paulo César de Paula, de 49 anos, e Bruno Henrique Dias, de 30 anos, ex-companheiro da vítima, foram presos suspeitos de matarem Daniela.

De acordo com a polícia, a irmã da vítima havia registrado um boletim de ocorrência do desaparecimento de Daniela. Ela informou aos policiais que não conseguia falar com a irmã desde a tarde de sexta-feira, 26.

Na manhã de domingo, familiares da vítima informaram à polícia sobre a existência de um vídeo que mostrava Bruno entrando e saindo da casa da vítima. Ao ser encontrado e abordado, Paulo – morador de rua da região – confessou que Bruno havia matado a ex-esposa, mas que ele não havia ajudado no crime, apenas auxiliado a levar alguns pertences da casa.