Trens se chocam em estação na zona norte do Rio

Dois trens com passageiros se chocaram na estação de trem São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 27. O acidente ocorreu por volta das 6h30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o maquinista está preso nas ferragens e sete pessoas foram levadas com ferimentos ao hospital Souza Aguiar.

A SuperVia, concessionária que administra a malha ferroviária da cidade, informou que os trens para Deodoro e Campo Grande não estão parando na estação Praça da Bandeira, e que as demais composições estão com intervalos irregulares. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que equipes de bombeiros estão no local.

O Bom dia Brasil, da Rede Globo, mostrou, por volta das 8h30, que cerca de dez homens do Corpo de Bombeiros trabalhavam para retirar o maquinista preso em uma das composições. A imagens mostravam vagões bastante danificados. Os bombeiros usavam ferramentas e macacos hidráulicos para liberar o homem preso nas ferragens.