Trens do monotrilho de SP acidentados na quarta colidem de novo durante remoção

A Linha 15-Prata do monotrilho de São Paulo registrou uma nova colisão entre trens na madrugada desta quinta-feira, 9. De acordo com o Metrô, no momento em que os trens – envolvidos no acidente do dia anterior – estavam senso separados, as composições se tocaram novamente, mas sem provocar danos e vítimas. Por volta das 6h, a situação foi normalizada.

“Nesta madrugada, no momento em que esses mesmos trens foram separados acabaram se tocando novamente, porém sem causar novos danos aparentes e nenhuma vítima”, disse o Metrô.

Nesta quinta-feira, a Linha 15-Prata amanheceu paralisada para que equipes de manutenção pudessem concluir os reparos na via provocados pelo acidente ocorrido na quarta-feira, 8, entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto, na zona leste da capital paulista. As composições envolvidas na batida foram recolhidas para o Pátio Oratório.

Antes da normalização do funcionamento, o Metrô acionou o Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente as Situações de Emergência (Paese) e 30 ônibus atenderam aos passageiros de Vila Prudente a Jardim Colonial. O serviço, segundo o Metrô, funcionará em conjunto com a Linha 15-Prata do Monotrilho nesta manhã.

Investigação

A colisão frontal de dois trens vai fazer parte de um inquérito do Ministério Público de São Paulo, aberto em janeiro, para investigar os seguidos acidentes na Linha 15-Prata do Monotrilho do Metrô de São Paulo. Com o inquérito, a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social pretende avaliar a existência de risco aos usuários da linha e aos pedestres que passam sob a estrutura elevada do monotrilho.