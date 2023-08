Trem expresso até o Aeroporto de Guarulhos ganha nova parada na estação Palmeiras-Barra Funda

O Expresso Aeroporto começará a operar nesta sexta-feira, dia 1º, a partir da Estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, de acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desta forma, o terminal rodoviário na zona oeste de São Paulo vai ser mais um ponto de parada da linha de trem para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

A Linha 13-Jade da CPTM teve o trajeto expandido e as composições que prestam o serviço Expresso Aeroporto chegarão em uma das plataformas da estação Palmeiras-Barra Funda.

Na manhã desta quinta-feira, 31, o secretário de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o presidente da CPTM, Pedro Moro, participaram da primeira viagem da linha partindo da estação na zona oeste.

O início da operação do Expresso Aeroporto para a população será nesta sexta-feira, no novo ponto de partida, com os trens fazendo paradas nas estações da Luz e Guarulhos-Cecap. Na volta, a Estação Brás também será incluída no percurso.

Atualmente, o trem sai da Estação da Luz, no centro da cidade, e chega até a Estação Aeroporto-Guarulhos, que fica a aproximadamente 2,5 quilômetros dos terminais de embarque e desembarque. O mais distante é o Terminal 3. O acesso até os terminais do aeroporto permanece da mesma forma, sendo feito por uma linha circular de ônibus que leva cerca de 10 minutos.

O preço da tarifa do Expresso Aeroporto é R$ 4,40.

Expansão da Plataforma 5 da Estação da Luz

Nesta quinta-feira, também foi feita a entrega das obras de reforma da Plataforma 5 da Estação da Luz, que irá receber os trens do Expresso Aeroporto, oferecendo mais conforto aos passageiros, segundo a CPTM.

Até então, a plataforma comportava apenas metade dos carros dos trens. Desta forma, ao entrar na composição, os passageiros precisavam andar dentro do trem para conseguirem se acomodar melhor.