Transporte no Rio está se normalizando; Pezão pede que população doe sangue

O Estado do Rio de Janeiro já está retornando à normalidade no transporte público neste décimo dia de paralisação dos caminhoneiros. Na capital, pelo menos 75% dos ônibus já voltaram a circular segundo balanço feito da noite de terça-feira, 29. O BRT, os ônibus articulados, já está funcionando normalmente, com exceção de um trecho da zona oeste onde falta segurança. As barcas e aeroportos também estão com funcionamento normal. O abastecimento de combustível e alimentos também está se normalizando.

“Agradeço muito integração das Forças Armadas com a Polícia Militar e Bombeiros, com isso conseguimos normalizar o abastecimento e estamos avançando hora a hora. Agradeço também à população que teve calma nesse momento difícil” afirmou o governador Luiz Fernando Pezão (MDB) nesta quarta-feira, 30, em entrevista concedida à Rádio Tupi.

O governador fez um apelo à população para que doe sangue em frente ao Palácio Duque de Caxias, na Central do Brasil, onde foi montada, pela Secretaria de Estado de Saúde, uma estrutura de recolhimento, já que é preocupante o baixo estoque do Hemorio. “Está sendo realizada hoje uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado de Saúde e as Forças de Segurança para aumentar o número de doações. Pedimos à população que doe, o estoque de sangue diminuiu muito no Hemorio”, disse Pezão.