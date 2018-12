Transpetro conclui hoje limpeza de praia afetada por vazamento de óleo

A Transpetro, braço de transportes da Petrobras, informou que vai concluir nesta quarta-feira, 12, o trabalho de limpeza da praia do Ipiranga, em Magé, município do Rio de Janeiro, que foi atingida pelo vazamento de cerca de 60 mil litros de óleo após criminosos terem rompido um oleoduto da empresa para furtar combustível. O acidente ocorreu no sábado, 8, e poluiu a região.

“As equipes da companhia estão concentradas no recolhimento de resíduos oleosos na margem do rio Estrela e as atividades de contingência ocorrem normalmente hoje, com o apoio dos órgãos de segurança”, informou a estatal em nota.

Segundo a Transpetro, o monitoramento da região segue intensificado, com profissionais especializados percorrendo todos os trechos inicialmente atingidos e sobrevoos diários de helicóptero.

A Transpetro informou que tem contado com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea/RJ) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A empresa alerta para os riscos do furto de combustível em seus dutos, como possíveis explosões, vazamentos e incêndios, e pede a ajuda de quem vir algo suspeito próximo aos seus dutos. “Podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 168 caso identifiquem qualquer movimentação suspeita na faixa de dutos e em terrenos próximos. A ligação é grátis e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana”, informou.