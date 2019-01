Trânsito deve ser intenso nas estradas paulistas a partir das 15h

As principais rodovias que dão acesso à capital paulista anunciaram a implementação de operações especiais já nas primeiras horas desta terça-feira, 1.º, para garantir o fluxo de retorno à São Paulo após o réveillon. A previsão é de que o trânsito se intensifique entre 15 horas e 22 horas.

O sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso ao litoral sul do Estado, vai funcionar em Operação Subida das 2 horas de terça até as 7 horas de quarta-feira, 2. As duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Rodovia Anchieta funcionam no sentido da capital. Para descer a serra, carros e caminhões só terão a Pista Sul da Anchieta.

Já as concessionárias que operam as Rodovias Anhanguera, dos Bandeirantes, Raposo Tavares e Castello Branco vão montar seus esquemas especiais a partir das 15 horas.

A CCR Nova Dutra, empresa que administra a Via Dutra, aponta que o horário de pico será das 16 às 20 horas, quando 9 mil veículos devem usar a rodovia por hora.

A Agência Reguladora dos Serviços Delegados de Transporte de São Paulo (Artesp) estima que, ao todo, 2,8 milhões de veículos devem passar pelas rodovias paulistas neste feriado. A agência passará informações sobre as condições do tráfego em seu perfil no Twitter (@artespsp).