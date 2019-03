Tráfego de caminhões é bloqueado na BR-163 de MT ao PA, até terça-feira (5)

O tráfego de caminhões e carretas foi bloqueado nos municípios de Santa Helena (MT) e Guarantã do Norte (MT), em trechos da rodovia BR-163 que ligam o Estado de Mato Grosso ao Pará. Os bloqueios, feitos por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a pedido do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), começaram ontem (2) e estão previstos para continuar até terça-feira (5), informou o DNIT em nota. “A medida visa a reduzir uma degradação maior da rodovia federal BR-163/PA nestes dias de fortes chuvas e intenso escoamento da safra agrícola”, informa o comunicado.

Segundo o departamento, o fluxo de chuvas é maior na região Norte e, durante a paralisação, serão realizados serviços de manutenção para garantir a trafegabilidade do trecho não pavimentado da rodovia. As condições climáticas dificultam a tração dos caminhões.

Equipes do DNIT, Exército Brasileiro e PRF também estão retendo os caminhões carregados no Posto de Controle de Trânsito (PCtran) da Serra da Anita, sentido Norte, rumo aos portos de Miritituba (PA). “O objetivo é garantir o escoamento da produção de soja e evitar o acúmulo dos veículos em Moraes Almeida (PA), onde a subida das serras está com a pista escorregadia, dificultando a passagem de caminhões carregados”, justificou. Mesmo com orientação dos agentes locais, o departamento ressalta que alguns motoristas têm formado filas duplas e triplas ao longo do trajeto.

Após conclusão dos trabalhos emergenciais, o fluxo de caminhões será liberado gradativamente e a orientação do DNIT aos caminhoneiros que ainda não estão na região é para que respeitem o bloqueio no período estipulado.