Todos os distritos de São Paulo vivem epidemia de dengue, aponta Secretaria de Saúde

Todos os distritos da cidade de São Paulo vivem uma epidemia de dengue, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na segunda-feira, 29. A epidemia é definida pela ocorrência de uma taxa de incidência superior a 300 casos da doença por 100 mil habitantes.

Até o último boletim, divulgado na segunda-feira passada, 22, apenas dois dos 96 distritos da capital paulista ainda não haviam atingido o nível epidêmico: Jardim Paulista e Moema. Agora, ambos os distritos se encontram nessa condição, com incidências de 329,0 e 304,1, respectivamente.

Apesar disso, eles seguem sendo aqueles com menor incidência, seguido de Saúde (366,2), Vila Mariana (373,8) e República (395,5). No sentido oposto, Jaguara (10.598,1), São Miguel (7.039,2), São Domingos (4.569,6), Itaquera (4.561,4) e Guaianases (4.156,7) são os distritos com os índices mais elevados.

De acordo com o Painel de Arboviroses, atualizado até esta segunda-feira, às 15h43, a cidade de São Paulo havia registrado 275.842 casos confirmados de dengue. A incidência geral é de 2.408,8 casos por 100 mil habitantes.

Com relação aos óbitos, o município possui 67 confirmados em decorrência da doença. Além disso, 261 estão em investigação.

Ao Estadão, a SMS afirmou que intensificou as ações de combate ao mosquito da dengue, de domingo a domingo, e aumentou em seis vezes o número de agentes nas ruas, que passou de 2 mil para 12 mil. “Somente neste ano, foram realizadas mais de 5,3 milhões de ações de combate ao Aedes aegypti na capital, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, ações de bloqueios de criadouros e nebulizações”, destacou a SMS por meio de nota.

A Secretaria aproveitou também para ressaltar a importância da vacinação, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. As doses estão sendo aplicadas nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e de segunda a sábado, nas AMAs/UBSs integradas, no mesmo horário.

Para receber a vacina, a criança precisa estar acompanhada de um responsável, portando documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência ou escolar.