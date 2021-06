Todos com mais de 18 anos receberão 1º dose até outubro em SP, diz Doria

O governador João Doria (PSDB) comunicou nesta quarta-feira (2), em entrevista coletiva, que toda a população de São Paulo com 18 anos ou mais terá recebido a 1ª dose da vacina contra o coronavírus (Covid-19) até o dia 31 de outubro.

Até então, a previsão era até 31 de dezembro, mas o prazo final foi antecipado pelo governo estadual após um replanejamento do cronograma.

Ainda nesta quarta, Doria comunicou que pessoas de 18 a 29 anos com comorbidades começam a ser vacinadas no próximo dia 7.

O governo também adiantou para o próximo dia 9 o início da imunização de profissionais da educação com 45 e 46 anos, que, a princípio, receberiam a primeira dose apenas em julho.

A programação atual ainda detalha toda a agenda de vacinação até outubro, com as seguintes divisões:

1 a 20/7: 55 a 59 anos

21 a 31/7: profissionais da educação de 18 a 44 anos

2 a 16/8: 50 a 54 anos

17 a 31/8: 45 a 49 anos

1 a 10/9: 40 a 44 anos

11 a 20/9: 35 a 39 anos

21 a 30/9: 30 a 34 anos

1 a 10/10: 25 a 29 anos

11 a 31/10: 18 a 24 anos

Segundo o governo estadual, o calendário segue o cronograma de entrega de doses do Ministério da Saúde.

A imunização de pessoas com menos de 18 anos ainda depende da chegada de mais vacinas e de autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de acordo com a coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização, Regiane de Paula.