Tiroteio no Morro da Babilônia, no Rio, leva medo a moradores do Leme

Os moradores do Leme, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, acordaram nesta terça-feira, 5, assustados com um forte tiroteio desde a madrugada, que segundo policiais da UPP Babilônia/Chapéu Mangueira, ocorreu devido a um confronto entre traficantes em uma área conhecida como Mata.

Tiros também foram ouvidos em outras partes do bairro e se estenderam por Copacabana. Desde cedo, pelas redes sociais, moradores relatavam momentos de pânico vividos na madrugada. De acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM), policiais realizam um cerco no local nesta manhã.