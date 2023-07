Tiroteio deixa 2 sargentos mortos em ‘festa julina’ no interior de Minas

Dois sargentos foram mortos na noite de sexta-feira, 14, em um tiroteio durante um “arraial julino” em um clube militar de Uberlândia, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são uma mulher de 26 anos e um homem, de 32. Outras três pessoas ficaram feridas, mas o estado de saúde delas não foi informado. Elas foram socorridas e estão hospitalizadas, segundo o Exército.

De acordo com informações obtidas pelo portal g1, testemunhas disseram que o tiroteio começou porque um sargento disparou contra uma colega por ciúmes – ela morreu no local. Em seguida, um policial penal teria alvejado o atirador, que também não resistiu. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão da cidade. Não há confirmação se o caso foi tipificado como feminicídio.

A festa teve início por volta das 19 horas, na sede do Clube Militar dos Subtenentes e Sargentos de Uberlândia (Gressu), no bairro do Jaraguá. O tiroteio ocorreu durante a apresentação da quadrilha, o que dificultou que o público entendesse o que estava acontecendo.

Em postagem nas redes sociais, o Grupo Junino Forrozarte, que se apresentava no local, avisou que todos os seus integrantes estão bem. “Estávamos no meio da nossa apresentação e o tiroteio aconteceu na parte externa. Foi desesperador”, disse o grupo, em uma publicação.

Nas redes sociais, pessoas que dizem ter presenciado o caso contam que o público não identificou que eram tiros imediatamente. “Ouvimos um estalo. Achamos que era foguete”, disse um homem. “Alguém gritou: ‘é tiro’. Todos se desesperaram. E foram muitos tiros em seguida”, continuou.

Outra mulher descreveu que o ambiente estava cheio de crianças, idosos e famílias em geral. “Me escondi em uma barraquinha e fiquei lá até falarem que podia sair, foi muito assustador”, contou uma terceira pessoa, que disse também ter testemunhado o tiroteio.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais apontou que a perícia foi enviada ao local e que “diligências preliminares estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do ato”.

Já o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) disse que “acompanha o desenrolar das investigações criminais por parte da Polícia Civil” e que “tomará as medidas administrativas cabíveis, dentro do processo legal”. Além disso, ressaltou que o policial penal envolvido no caso não estava no local a trabalho, mas de folga.

O Comando Militar do Planalto (CMP) e o 36° Batalhão de Infantaria Mecanizado (36º BI Mec) externaram “profundas condolências às famílias dos dois militares que perderam suas vidas”. Segundo o Exército, três feridos foram prontamente socorridos e estão hospitalizados. “Os fatos serão apurados de forma criteriosa, por intermédio de um Inquérito Policial Militar (IPM) já instaurado”, disse o órgão.