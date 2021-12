Tiros disparados contra um bar deixam 6 feridos na zona norte do Rio

Seis pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, por tiros disparados contra um bar na madrugada deste domingo, 19, em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, três vítimas dos disparos receberam os primeiros socorros de equipes de emergência do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura. Agentes do 3º Batalhão da Polícia Militar, do Méier, foram acionados ao local do crime, na Rua Lagoa Redonda, e informados que outras três pessoas tinham sido socorridas por populares.

Testemunhas relataram que os tiros foram disparados por homens que passaram de motocicleta e atiraram na direção de um bar.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, e para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia.