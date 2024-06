Thiago Brennand é transferido para ‘presídio dos famosos’ em Tremembé

O empresário Thiago Brennand, condenado a penas de mais de 20 anos de prisão, foi transferido nesta quarta-feira, 26, para a “penitenciária dos famosos”, como é conhecida a Penitenciária 2, de Tremembé, no interior de São Paulo. Brennand é acusado de violência contra a mulher e já foi condenado em três processos.

Ele estava no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste da capital, desde que foi preso em abril de 2023. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) confirmou a transferência, determinada pela Justiça a pedido do detento.

Brennand ainda responde a outros processos por estupro, cárcere privado e outros crimes. A P2 de Tremembé ganhou fama por receber condenados por crimes de grande repercussão. Já passaram por suas dependências detentos conhecidos, como o ex-médico Roger Abdelmassih, o ex-jogador Robinho, Christian Cravinhos, do caso von Richthofen, e Alexandre Nardoni, do caso Isabella.

Durante dez dias, o empresário ficará isolado de outros presos, em uma cela de oito metros quadrados, cumprindo um protocolo padrão da unidade, conhecido como período de inclusão.

Brennand foi indiciado em nove processos criminais em São Paulo e na Comarca de Porto Feliz, no interior, a maioria por violência contra a mulher. Antes de ser preso, ele chegou a passar quase um mês foragido nos Emirados Árabes, com o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.

Em dois processos, que envolviam denúncias de injúria e ameaça, as ações foram arquivadas após um acordo entre as partes. As três condenações somam 20 anos e dois meses de prisão. O empresário foi condenado também a pagar R$ 150 mil em indenizações, mas em todos os casos há recursos aguardando julgamento.

No processo mais recente, julgado em janeiro, Brennand foi condenado a oito anos de prisão em regime inicial fechado por forçar relação sexual sem preservativo com uma ex-namorada na mansão onde morava, em Porto Feliz.

O empresário foi enquadrado também pelo crime de stalking, que é a perseguição reiterada e com ameaças, sendo condenado a pagar uma indenização de R$ 50 mil à vítima. Antes, ele havia sido condenado por agredir uma modelo em uma academia de ginástica, na capital, e pelo estupro de uma mulher norte-americana em sua mansão.

Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que o preso Thiago Brennand deu entrada nessa quarta, 26, às 11 horas, na Penitenciária II de Tremembé, procedente do Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros.

O advogado Roberto Podval, que defende Brennand, disse à reportagem que a defesa solicitou a transferência à Justiça atendendo a um pedido de seu cliente.