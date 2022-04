Testes de covid positivos em laboratórios sobem de 7% para 11%, diz relatório

Uma avaliação divulgada nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) com base em amostras dos laboratórios Dasa e DB Molecular identificou um aumento nos resultados positivos de testes de covid-19 em duas semanas. A positividade subiu de 6,2% para 11,7% desde o último relatório, divulgado em 14 de abril.

Os dados comparam os resultados de testes de 17 a 23 abril com os de 3 a 9 de abril. Em São Paulo, a positividade subiu de 7% para 11%, enquanto foi de 6% a 14% em Minas Gerais e de 4% a 9% no Rio de Janeiro. A variação foi menos significativa no Distrito Federal, de 3% para 4%, e não ocorreu em Goiás, em qual se manteve em 3%.

O aumento abrangeu todas as faixas etárias. Na população de 80 anos ou mais, por exemplo, foi de 4% para 12%, segundo o relatório. Entre as crianças de 0 a 9%, foi menos significativo, de 2% para 4%. A avaliação também constatou que 84,3% dos testes analisados eram da sublinhagem BA.2 da variante Ômicron, que tem avançado também fora do País.

No relatório anterior, a média era de 69,3%. De 1º de fevereiro a 23 de abril, os laboratórios vinculados ao levantamento realizaram 70.267 testes, a maior parte na região sudeste. Nesse período, a sublinhagem BA.2 foi identificada em 122 municípios de 13 Estados.