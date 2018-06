Temporal causa destelhamentos e quedas de árvores no RS

Um forte temporal atingiu a Serra gaúcha na noite deste domingo, 10, afetando vários municípios da região. Em Caxias do Sul, a intensidade do vento foi tão forte que derrubou árvores, placas de sinalização, tapumes e destelhou residências. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, a tempestade teve início pouco antes das 21h e durou cerca de uma hora, tempo suficiente para derrubar árvores no centro da cidade e nos bairros bairro Vista e Reolon. O mau tempo fez com que uma árvore caísse em cima de uma residência. Ninguém ficou ferido.

Na região central da cidade também foram registradas algumas quedas de tapumes em uma das avenidas no bairro São Pelegrino. Outras regiões na parte alta de Caxias do Sul ficaram sem energia elétrica, entre elas os bairros Primeiro de Maio e Reolon.

Na manhã desta segunda-feira, 11, o Corpo de Bombeiros já havia realizado as remoções dos entulhos de árvores que bloquearam parcialmente algumas ruas e avenidas do município. Em Farroupilha, em uma via próxima à RS-453, no acesso ao município, houve queda de árvores e a pista ficou parcialmente bloqueada. Já na cidade de São Francisco de Paula, dezenas de residências foram parcialmente destelhadas devido aos fortes ventos somados às chuvas, na ocasião, parte do município ficou sem energia elétrica na noite desse domingo, 10. De acordo com a Prefeitura, a Defesa Civil está atendendo a população atingida pelo temporal, distribuindo lonas e entre outros insumos.

O temporal deste domingo, 10, no Rio Grande do Sul, deixou 88 mil clientes sem energia elétrica em cidades da região metropolitana de Porto Alegre e Serra. Equipes da RGE e da RGE Sul trabalham para restabelecer a luz durante esta segunda-feira, 11.