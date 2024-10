Tempestade pode provocar deslizamento e inundações em SP, Rio e Minas, aponta Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aponta para o risco alto e moderado de deslizamento de terra, enxurradas e inundações de córregos urbanos, tanto no sábado, 19, como no domingo, 20, para algumas regiões dos Estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. A previsão para este final de semana é de queda de fortes temporais em partes do Sudeste.

No território paulista, a Defesa Civil do Estado prevê grandes volumes de água que poderão vir acompanhados de vendavais de mais 60 km/h, além de granizo em locais pontuais. A projeção inicial era de acumulados de chuva de 200 milímetros, mas uma atualização feita nesta sexta pelo órgão elevou o índice pluviométrico para 250 mm – ou seja, 250 litros dentro de um espaço de um metro quadrado.

Por esse motivo, o Cemaden aponta para risco geológico moderado para o leste do Estado, no sábado, nas mesorregiões de Campinas, Metropolitana (inclui a capital) e Vale do Paraíba, nas proximidades com os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O risco é maior em cidades serranas e metropolitanas, que podem registrar ocorrências pontuais de deslizamentos de terra em encostas, aponta o Cemaden, pela presença de áreas de alta suscetibilidade.

No domingo, o risco de deslizamento sobe para alto, de acordo com o centro, principalmente nas Serras do Mar e da Mantiqueira, presentes no Vale do Paraíba Paulista, no sul de Minas e no sul do Rio. Os acumulados de chuva do sábado, somados às pancadas previstas para domingo, poderão tornar maiores os riscos de movimentação da terra por conta do encharcamento do solo. Para as mesorregiões de Campinas e Metropolitana, o risco continua moderado no domingo.

Risco Geológico

Sábado – 19 de outubro

Moderado

Leste do Estado de São Paulo;

Centro-Sul dos Estados de Minas Gerais;

Centro-Sul do Rio de Janeiro.

Domingo – 20 de outubro

Alto

Vale do Paraíba Paulista;

Sul de Minas;

Sul do Rio de Janeiro;

Moderado

Demais áreas do leste do Estado de São Paulo

Centro-Sul de Minas Gerais;

Centro-Sul do Rio de Janeiro.

Riscos de enxurradas e inundações em áreas urbanas

No sábado, o Cemaden aponta risco hidrológico moderado para as mesorregiões Vale do Paraíba, Metropolitana, Campinas e Macro Metropolitana Paulista, em São Paulo; para as áreas Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul Fluminense e Centro Fluminense no Rio; e para as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas Gerais, e Campo das Vertentes no Estado mineiro.

Para o domingo, o risco de ocorrência de eventos hidrológicos é alto no Vale do Paraíba Paulista e Metropolitana no estado de São Paulo; Metropolitana e Sul Fluminense no estado do Rio de Janeiro; e Metropolitana de Belo Horizonte e Sul/Sudoeste de Minas Gerais, indica o centro.

“Neste contexto, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas urbanas, inundações pontuais dos córregos canalizados em áreas urbanas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas principalmente em áreas densamente ocupadas e com alta impermeabilização do solo”, afirma o Cemaden.

Riscos Hidrológicos

Sábado – 19 de outubro

Moderado

São Paulo: mesorregiões Vale do Paraíba, Metropolitana, Campinas e Macro Metropolitana Paulista;

Rio de Janeiro: Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul Fluminense e Centro Fluminense;

Minas Gerais: Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas, e Campo das Vertentes.

Domingo – 20 de outubro

Alto

São Paulo: Vale do Paraíba Paulista e Metropolitana no estado de São Paulo;

Rio de Janeiro: Metropolitana e Sul Fluminense;

Minas Gerais: Metropolitana de Belo Horizonte e Sul/Sudoeste de Minas no estado de Minas Gerais.

Moderado

São Paulo: Mesorregiões de Piracicaba, Campinas e Macro Metropolitana Paulista no Estado de São Paulo;

Rio de Janeiro: Centro Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas no Estado de Rio de Janeiro;

Minas Gerais: Zona da Mata, Sul/Sudoeste de Minas e Campo das Vertentes no Estado de Minas Gerais;

Espírito Santo: Sul Espírito-santense e Central Espírito-santense.