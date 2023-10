Tempestade derruba hangares e danifica aviões da Força Aérea Brasileira

Uma tempestade derrubou parte de uma linha de hangares e danificou 11 aeronaves T-27 Tucano da Academia da Força Aérea (AFA), no início da noite de quinta-feira, 26, em Pirassununga, interior de São Paulo. Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), a estrutura se rompeu com a força do vento.

Três aeronaves tiveram danos substanciais e outras oito sofreram avarias mais leves. Não houve feridos.

Os aviões T-27 Tucano foram utilizados durante muitos anos nas apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Incorporados ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) em 1983, marcando a reativação da esquadrilha, desativada desde 1976, eles serviram aos pilotos acrobatas até março de 2013, quando fizeram a última apresentação sobre o Lago Paranoá, em Brasília. Atualmente os T-27 são empregados no treinamento avançado dos Cadetes Aviadores no último ano de formação da AFA.

A FAB informou que uma avaliação técnica mais detalhada está sendo realizada para identificar os problemas causados pelas chuvas. De acordo com a Defesa Civil, os ventos atingiram mais de 100 km/h.

O temporal causou estragos também fora dos limites da AFA, em Pirassununga. A rodovia Prefeito Euberto Nemézio Pereira Godoy (SP-201), que liga a cidade ao distrito de Cachoeira das Emas, teve um trecho alagado. No bairro Santa Fé, houve queda de árvores e veículos foram atingidos.