Tempestade deixa São Paulo em estado de atenção neste domingo

As chuvas que caíram no final da tarde deste domingo, 28, deixaram a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A aproximação de uma frente fria à capital paulista ocasiona pancadas isoladas com forte intensidade no Campo Limpo, Santo Amaro, na Zona Sul e em pontos isolados do Grande ABC, Itapecerica da Serra e Vargem Grande Paulista.

Ainda de acordo com o CGE, as precipitações vêm acompanhadas de rajadas de vento forte que podem superar os 50 Km/h e eventual queda de granizo.

Em decorrência às chuvas, uma árvore caiu em Pinheiros, bloqueando a rua Dr. Manoel Carlos F. de Almeida, e um poste caiu no cruzamento da Av. Interlagos com a Av. Yervant Kissajikian, informa a SPTrans.

O CGE recomenda, nessas ocasiões, evitar transitar em ruas alagadas; se a chuva causou inundações, não enfrentar correntezas; ficar em lugar seguro, e, se precisar, pedir ajuda; manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores.

Litoral

Por causa do mal tempo e das fortes rajadas de vento, as balsas que fazem as travessia Guarujá/Bertioga, São Sebastião/Ilhabela, Santos/Guarujá e Santos/Vicente de Carvalho estão paralisadas.