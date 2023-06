Temperatura volta a subir em São Paulo? Veja como fica a previsão para o fim de semana

Apesar da presença do ar frio de origem polar ainda sobre a região Sudeste do País nos próximos dias, a expectativa é que as temperaturas comecem a subir em São Paulo e no Rio de Janeiro. Até quarta-feira, 31, a formação de uma nova área de baixa pressão, próximo da costa de São Paulo, também favoreceu para a atuação de nuvens muito carregadas, segundo a Climatempo, com registro de chuva inclusive sobre a capital paulista. Na quinta-feira, 1º, além de tempo nublado, também foram registrados períodos com garoa.

Nesta sexta-feira, 2, a cidade de São Paulo amanheceu com muitas nuvens, sensação de frio e termômetros na casa dos 14°C, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Ao longo do dia, a nebulosidade diminui e o sol aparece, mas não chega a predominar no restante da tarde. A temperatura máxima não deve superar os 22°C. Não há previsão de chuva.

“Durante o fim de semana, os períodos com sol vão aumentar com a diminuição da nebulosidade. A temperatura sobe tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo e a sensação já será até de um calorzinho à tarde. As madrugadas ainda terão temperaturas amenas”, acrescenta a Climatempo. Também não há previsão de chuva para o fim de semana.

A capital paulista permanece em estado de atenção para baixas temperaturas, decretado pela Defesa Civil Municipal, desde às 11h do dia 11 de maio.

O último recorde de temperatura mínima do ano ocorreu em 16 de maio com 9,8°C de média na cidade. Já a menor mínima absoluta, aquela observada em um único local, ocorreu em Parelheiros, na zona sul, com 3,9°C, na mesma data. Já a menor máxima foi registrada em 5 de janeiro, com 18,3°C, e a menor máxima absoluta foi registrada em 19 de fevereiro com 17,1°C em Parelheiros.

Previsão do tempo em São Paulo nos próximos dias:

Sexta-feira: entre 14º e 22º;

Sábado: entre 14º e 24º;

Domingo: entre 13º e 25º.

Até 11 de junho, não há expectativa de chuva para São Paulo, segundo a Climatempo. Já as temperaturas devem variar entre 12ºC e 25ºC, podendo ficar um pouco mais baixa ou mais alta no decorrer da próxima semana.