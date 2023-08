Temperatura pode chegar a 40°C em SP e Defesa Civil alerta para risco de incêndios

A semana vai ser de tempo quente e seco em todo o Estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil. Uma forte massa de ar provocará altas temperaturas no decorrer das tardes, com termômetros superando os 30°C em grande parte das cidades paulistas e passando de 40°C em alguns casos.

Esse fenômeno será causado pelo vento que sopra do Noroeste, tornando os dias bastante secos e reduzindo significativamente o índice de umidade relativa do ar em quase todas as regiões – a exceção será o litoral.

O calor mais intenso deve ser registrado nas faixas oeste e noroeste paulista, nas regiões de Jales e Araçatuba, onde os termômetros devem passar dos 40°C durante as tardes, principalmente quarta e quinta-feira. Nessas regiões é preciso atenção redobrada para o índice de umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 20%, aumentando o risco de incêndios florestais.

Na capital e na região metropolitana de São Paulo, a temperatura máxima será de 34°C e a umidade relativa do ar vai chegar a 25%, o que caracteriza nível de atenção.

Por causa do tempo seco, a Defesa Civil alerta para que a população não incendeie áreas de vegetação nem jogue bitucas de cigarro em rodovias. Além de causar incêndios de grande proporção, essas condutas são crimes ambientais.

Com o calor, é recomendável que as pessoas bebam bastante água e se protejam do sol, além de evitar exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia.