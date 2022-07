Temperatura cai na quarta-feira em SP, que deve ter chuva fraca

Nesta quarta-feira, 13, a cidade de São Paulo terá um dia nublado e com garoa. A precipitação deve ser pequena, mas ajudará a melhorar a qualidade do ar e amenizar os efeitos para quem sofre com o tempo seco neste inverno. Neste domingo, 10, a capital paulista completou 30 dias sem chuva relevante.

Na quarta-feira, a mínima será de 13°C e a máxima não passará dos 19°C, segundo o Climatempo. Na quinta, no entanto, a previsão é que a máxima volte ao patamar dos últimos dias, com 26ºC.

Uma frente fria se forma já na noite desta segunda, 11. Isso fará com que regiões próximas do Paraná e de Mato Grosso do sul apresentem chuva e nebulosidade. Regiões como o litoral sul, Vale do Ribeira e oeste de São Paulo já terão um pouco de chuva na noite de terça-feira.

As nuvens também aumentam no interior de São Paulo em locais como o Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, e em regiões como Sorocaba e Campinas.