Temer decreta uso das Forças Armadas para segurança em Roraima

O presidente Michel Temer assinou nesta terça-feira, 28, um decreto de Garantia da Lei e da Ordem para a atuação das Forças Armadas em Roraima, Estado afetado pela migração de venezuelanos. Segundo o presidente, a medida foi tomada para “complementar ações humanitárias que governo promove há vários meses.”

Na prática, o decreto garante condições para as Forças Armadas atuarem diretamente na crise humanitária que se instalou no Estado. “A crise em Roraima é devida a péssimas condições de vida a que está submetido o povo venezuelano”, disse Temer. A informação já havia sido antecipada pela Coluna do Estadão.

As Forças Armadas atuarão no Estado até o dia 12 de setembro na faixa de fronteira Norte e Leste e nas rodovias federais.

Crise

Na fronteira com a Venezuela, o Estado de Roraima tem recebido imigrantes, que vêm em busca de alimentos e emprego. A cidade de Pacaraima é responsável por abrigar a maior parte dos refugiados. No último dia 18, houve conflito entre refugiados e brasileiros.