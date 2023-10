Tedros, da OMS, pede para que países se movimentem por acordo global de preparo para pandemias

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou nesta segunda-feira, 16, que, ao redor do mundo, persistem as mesmas vulnerabilidades de saúde e preparo para pandemias expostas pela covid-19. Em evento da organização na Ásia, Tedros exortou todos os Estados membros da OMS a trabalharem com sentido de urgência e especial enfoque na resolução das questões mais difíceis e controversas envolvendo o preparo para novas pandemia.

Segundo o diretor, o novo acordo pandêmico proposto pela OMS e as alterações ao Regulamento Sanitário Internacional fornecerão as bases jurídicas vitais para esta arquitetura. No entanto, “preocupa-me que as negociações estejam avançando demasiado lentamente e que o acordo possa não ser fechado a tempo da Assembleia Mundial da Saúde do próximo ano”, afirmou.

“Durante a pandemia, todos os países criaram novas capacidades para prevenir e controlar epidemias e pandemias. Exorto todos os estados membros a sustentarem esses ganhos e a não voltarem ao ciclo de pânico e negligência”, apontou Tedros. “Esta é uma oportunidade única que não devemos perder para implementar um acordo abrangente que aborde todas as lições aprendidas durante a pandemia, com especial ênfase na equidade”, concluiu.