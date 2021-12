Taxa de mortalidade por Aids cai 40% em SP na última década, diz Secretaria da Saúde

A taxa de mortalidade por Aids, doença causada pelo vírus HIV, caiu 44,8% em São Paulo nos últimos dez anos, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde. Já a incidência de novos casos reduziu 42 pontos porcentuais entre 2010 e 2020.

Em números absolutos, houve 1.880 vítimas fatais da doença em 2020; em 2010, o número de mortes foi de 3.141. No ano passado, 5.363 casos novos de Aids foram registrados no Estado; dez anos atrás, os registros chegaram a 8.521.

As estatísticas do Programa Estadual IST/Aids, porém, mostram um crescimento de 19,6% no número total de infecções pelo HIV (soropositivos podem viver anos com o vírus sem desenvolver a doença) nos últimos dez anos, que passaram de 5.295, em 2010, para 6.332, em 2020. Os homens puxaram o índice, com um aumento de 40% (de 3.667 para 5.133). Entre as mulheres, houve queda de 26,4% (de 1.628 para 1.199).

Detecção e tratamento

A Secretaria de Estado da Saúde atribui a redução na mortalidade e na incidência da doença principalmente ao acesso ao tratamento antirretroviral, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

“A redução dos índices da Aids é fruto de políticas públicas promovidas pelo Governo do Estado e da conscientização da população, lutando sempre contra o estigma e discriminação”, destaca o Secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn. “Incentivamos permanentemente o autocuidado por meio da realização de testes periódicos e do uso da prevenção combinada”