Tarifa da Zona Azul na cidade de SP aumenta 15% a partir desta quinta-feira

Estacionar na Zona Azul da cidade de São Paulo vai ficar 15% mais caro a partir de quinta-feira, dia 20. A tarifa referente a 1 hora passa de R$ 5 para R$ 5,75. O Cartão Azul Digital (CAD) adquirido antes da alteração pode ser usado normalmente.

A empresa responsável pela operação do serviço da Zona Azul, Estapar, disse que a correção do valor estava prevista em contrato e leva em conta a inflação do período que corresponde a data do início do documento (julho de 2020) até dezembro de 2021. O contrato de concessão prevê o reajuste a cada 12 meses. De acordo com a operadora, o último reajuste na tarifa foi feito em 2014.

Os cartões adquiridos antes da alteração podem ser ativados normalmente. “O reajuste passa a valer apenas para a ativação de CADs após o dia 20 de janeiro de 2022”, destacou a Estapar, no site que mantém. A forma para a compra de novos CADs permanece inalterada. É possível adquiri-los por meio do site, via app ou em um dos pontos de vendas credenciados.