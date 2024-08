Tarcísio cancela compromissos no Cosud e volta para SP após queda de avião em Vinhedo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) cancelou compromissos no Espírito Santo e informou que está retornando para São Paulo em decorrência da queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Ao todo, 62 pessoas morreram – 58 passageiros e quatro tripulantes.

Além do governador, que acompanhará as equipes de trabalho, também está retornando o secretário da Casa Militar, que coordena a Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira. Os dois participavam de reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Pedra Azul, região serrana do Estado capixaba.

O avião, que saiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, com 62 pessoas a bordo. Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.