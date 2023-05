Cotidiano Sustentabilidade: governo vai aplicar US$ 400 milhões na retomada do BID Pantanal, diz Fávaro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou, nesta segunda-feira, 22, durante o 2º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, em Cuiabá (MT), a retomada do programa BID Pantanal. Criado em 1995, na gestão do governador Dante de Oliveira, o programa tem aporte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para melhorias em várias áreas de saneamento e sustentabilidade na região do Pantanal, e está paralisado desde 2003, informa o ministério.

O Ministério da Agricultura tem recursos do BID da ordem de US$ 1,2 bilhão, para incentivos às boas práticas agropecuárias. O ministro Fávaro consultou o presidente Lula e a instituição para a retomada do BID Pantanal. Após as avaliações, o ministro anunciou o aporte de US$ 400 milhões no BID Pantanal, explicou o ministério. “Precisamos do conjunto de ações da sociedade para revisarmos rapidamente esse projeto para que o lançamento seja o mais rápido possível”, declarou o ministro, durante o congresso.

Além dos Estados e municípios da região do Pantanal, os recursos do BID também serão destinados a ações nas regiões Nordeste (US$ 400 milhões) e Norte (US$ 400 milhões).