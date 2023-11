Suspeitos de roubo pulam no Rio Tietê durante perseguição policial; dois foram presos

Três suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos de cargas foram perseguidos por mais de 80 quilômetros de rodovias e avenidas movimentadas do interior e da Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9.

Depois de trocar tiros com a Polícia Civil, eles tentaram escapar do cerco pulando nas águas do Rio Tietê, na Marginal do Tietê, na capital. Dois deles foram presos e o terceiro é procurado. O bando é suspeito do assassinato de um motorista de caminhão, no último dia 25, em Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o Núcleo de Carga da Delegacia Seccional de Guarulhos monitorava uma quadrilha especializada em roubos de cargas nas rodovias da região.

Na madrugada desta quinta-feira, os policiais conseguiram localizar o automóvel dos suspeitos em Jacareí, no Vale do Paraíba, e iniciaram a perseguição. O carro foi alcançado na altura da Vila Maria, na capital, onde os suspeitos fizeram disparos contra os policiais, que revidaram.

Segundo a SSP, os três homens pularam no rio, mas dois deles foram capturados. O terceiro conseguiu escapar a nado. A dupla, que estava ferida, foi levada para o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, conhecido como Hospital Vermelhinho, no Parque Novo Mundo.

O estado de saúde deles não foi informado. A ação mobilizou 25 agentes e 10 viaturas da Seccional de Guarulhos. A polícia mantinha buscas para a captura do suspeito que fugiu.

Conforme a investigação, o carro usado pelos suspeitos, que foi apreendido, foi visto no cenário do crime que vitimou um motorista, em Santa Isabel.

O caminhoneiro foi encontrado morto com os pés e as mãos amarrados, no interior de seu caminhão, no km 194, da Via Dutra. A carga do veículo havia sido roubada. Outros suspeitos de participação no crime ainda são investigados.

Dados da SSP indicam que Guarulhos tem alto índice de roubos de cargas. De janeiro a setembro deste ano, foram 223 ocorrências, 10% a mais que as 206 registradas no mesmo período do ano passado. Em 2021, tinham sido 157.

Muitos roubos acontecem na região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, como o registrado no dia 20 de setembro último, quando os criminosos sequestraram o motorista e levaram uma carga de equipamentos para computadores que era transportada por um caminhão-baú.

A vítima só foi liberada na Via Dutra, próximo ao bairro Pimentas, onde conseguiu ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF).