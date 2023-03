Cotidiano Suspeito de coordenar ataques no RN é morto em confronto com a polícia no Ceará

Um homem de 29 anos, acusado de coordenar parte dos ataques criminosos no Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, foi morto em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira, 21, na cidade de Icapuí, no Ceará. As informações foram confirmadas pela Polícia Federal e também pela Polícia Civil do Estado.

Identificado como Francisco Allison de Freitas, conhecido também pelo apelido de “Nazista”, o homem era acusado de ser um dos líderes da facção criminosa que tem provocado uma onda de violência no Estado potiguar desde a última segunda, 13. O principal grupo criminoso suspeito de estar envolvido com os ataques é o Sindicato do Crime (SDC).

Segundo informações da Polícia civil, “Nazista” teria reagido à abordagem policial e atirado contra os agentes de segurança antes de ser atingido. Ele foi socorrido, mas faleceu no hospital. Junto com ele, foram apreendidas uma arma de fogo e munições.

De acordo com as investigações, Nazista tinha atuações e influência em presídios do Rio Grande do Norte. Em uma ação da Polícia Civil realizada em um lava-jato de Mossoró, na última quinta-feira, agentes de segurança apreenderam aproximadamente cem litros de gasolina e munições. O lugar seria um dos endereços do suspeito.

Na semana passada, outras duas lideranças vinculadas ao Sindicato do Crime morreram em confronto com autoridades policiais. Um dos homens, identificado como José Wilson da Silva Filho, 29, estava escondido em uma casa em João Pessoa, na Paraíba.

Assim como Francisco Alisson, José Wilson recebeu os agentes a tiros e foi alvejado, segundo a polícia. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas morreu momentos depois.

De acordo com os dados de segurança do Estado do Rio Grande do Norte, divulgados nesta terça, 144 suspeitos foram presos, sendo seis adolescentes apreendidos e 14 que estavam foragidos, mas que foram recapturados. As operações também apreenderam 41 armas de fogo, 139 artefatos explosivos e 29 galões de combustíveis.

A onda de violência que atingiu dezenas de cidades potiguares tem diminuído de intensidade, mas ainda não cessou. No último domingo, 19, dez ataques foram registrados no Estado. Um queda significativa em relação ao primeiro dia, quando o número de ocorrências chegou a 103. Com a diminuição dos crimes nas maiores cidades do Estado, incluindo Natal, os serviços de transporte público e coleta de lixo foram retomados.