Cotidiano Surto de covid-19 suspende aulas em escola e creche de Itanhaém, no litoral de São Paulo

Uma escola e uma creche de Itanhaém, no litoral paulista, tiveram as aulas suspensas na manhã de terça-feira, 17, após ser registrado surto de covid-19 entre alunos e funcionários. A decisão foi tomada um dia após o retorno das aulas em outra unidade de ensino do município que havia sido fechada pela mesma razão.

A Secretaria Municipal de Educação disse que a suspensão está mantida até sexta-feira, 20, na escola Lions Clube e na creche vinculada Joana Maria do Nascimento, localizadas no bairro Ivoty.

O retorno dos estudantes ocorre na próxima segunda-feira, 23. Neste período, as unidades de ensino passarão por um processo de higienização.

Ao todo, foram 16 casos confirmados, sendo 11 alunos e cinco funcionários. Os casos são monitorados pela equipe da Vigilância Epidemiológica e não há registro de casos graves, conforme a prefeitura.

As duas unidades somam 337 alunos matriculados. “A administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, segue tomando todas as medidas de orientação aos pais, alunos e funcionários, bem como o incentivo à vacinação contra a covid-19”, disse.

Na última semana, a escola Shirley Mariano Estriga também suspendeu as aulas para desinfecção da unidade, onde foram confirmados nove casos positivos para covid-19. As aulas retornaram na segunda-feira, 16.

A prefeitura reforça que a vacinação contra a covid-19 em Itanhaém está à disposição em todas as Unidades de Saúde da Família, que atendem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.