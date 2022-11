Sunak: segurança climática está conectada à segurança energética

Em seu discurso na COP27, no Egito, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak afirmou que a segurança climática está conectada à segurança energética, e que a guerra da Rússia na Ucrânia e o aumento dos valores de energia são razões para investir na transição energética para fontes sustentáveis. “A diversificação do nosso abastecimento energético através do investimento em energias renováveis é precisamente a forma de nos protegermos dos riscos da dependência energética, como também uma fonte fantástica de novos empregos e crescimento”.

Sunak também reafirmou que a proposta é de triplicar o financiamento para adaptação climática, de 500 milhões de libras em 2019 para 1,5 bilhão de libras até 2025. O premiê britânico também destacou que o Reino Unido está cumprindo com o compromisso de 11,6 bilhões de libras para o financiamento climático.