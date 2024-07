Sul tem previsão de geada e ‘choque térmico’

Uma massa de ar frio que se desloca pelo Brasil deve atingir com maior intensidade o Sul do Brasil, onde a previsão meteorológica indica possibilidade de geada e temperaturas negativas próximo à fronteira com o Uruguai na terça-feira, 30.

A partir de quinta-feira, dia 1º, está prevista uma virada no tempo e volta do calor à região. De acordo com a agência de meteorologia MetSul, muitas cidades podem registrar marcas acima dos 30°C, como Porto Alegre e sua região metropolitana, onde a sensação de tempo abafado deve predominar.

A massa de ar frio que avança do Sul em direção ao Sudeste do Brasil deve ainda romper o bloqueio atmosférico que tem afastado a chuva. Embora não exista previsão de temporais, a condição deve trazer alívio ao tempo seco que predominou nos últimos dias em São Paulo.