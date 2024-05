Região Sul registra neve pela primeira vez e situação nos abrigos preocupa

Roupas e agasalhos doadas às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul - Foto: Mauricio Tonetto_Secom

Ao completar um mês com fortes chuvas que provocaram mortes e destruição, a Região Sul registrou neve pela primeira vez no ano, em municípios como Gramado, no Rio Grande do Sul, e São Joaquim, em Santa Catarina. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o fenômeno, que durou pouco. Mas o frio deve avançar no feriado, o que preocupa em relação a áreas de resgate e a desalojados.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que em boletim anterior havia alertado para a possibilidade de neve, a temperatura na terça-feira chegou a 3,2°C em São José dos Ausentes; 4,6°C em Cambará do Sul; 4,9°C em Vacaria; 5,7°C em Lagoa Vermelha; 5,8°C em Canela; 6,4°C em Erechim; 6,6°C em Caxias do Sul, e 6,9°C em Bento Gonçalves, todas cidades gaúchas. Em Porto Alegre, a temperatura mínima foi de 12°C, mas a sensação térmica foi menor por causa do vento.

A previsão do Inmet para os próximos dias é de temperaturas ainda mais baixas e geada no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar a 8°C, mas na região metropolitana o frio deve ser maior, com termômetros marcando 6°C. A boa notícia é que não deve chover no Rio Grande do Sul pelo menos até o fim desta semana.

Ao todo, o Estado relata 48,7 mil pessoas em 681 abrigos de 91 municípios. As cidades com mais pessoas em abrigos são Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, Gravataí, Novo Hamburgo e Cachoeirinha, todas na região metropolitana. Os números envolvem a localidade onde as pessoas estão, enquanto municípios muito afetados tiveram uma migração de desabrigados.

RISCO

Parte dos abrigos tem enfrentado a desmobilização de voluntários e a necessidade de fechamento. Em um censo feito pelo Estado, identificou-se a presença de 14 mil crianças e adolescentes (dos quais 3,7 mil de até 5 anos), 1,9 mil pessoas com deficiência e 7 mil idosos nesses lugares. (Colaborou Priscila Mengue)

