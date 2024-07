Cotidiano Sul do Brasil pode ter neve com nova onda de frio? Entenda o fenômeno

O Rio Grande do Sul deve voltar a registrar temperaturas negativas no próximo fim de semana, poucos dias após intensa onda dia frio atingir a região. Projeções meteorológicas indicam que uma massa de ar polar está avançando pelo sul do continente, passando por Chile, Argentina e Uruguai até chegar ao Brasil no sábado, 6.

Enquanto nas áreas mais frias dos países vizinhos pode nevar, com termômetros marcando até -10°C, a previsão indica -2°C em cidades do sul gaúcho.

De acordo com a agência Meteored, a região de Campanha pode ter geadas fortes. Já as serras Gaúcha e Catarinense, apesar do frio, terão chuva pela manhã, o que cria condições para o fenômeno chamado chuva congelada – quando a água congela assim que toca uma superfície.

O frio deve perder força a partir do domingo, 7, mas ainda podem ser registradas temperaturas muito baixas e também geada.