Subtenente da PM é assassinado e número de policiais mortos no Rio chega a 57

Um policial militar foi morto a tiros em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite dessa segunda-feira, 18. O crime eleva para 57 o número de PMs assassinados no Estado desde o início do ano.

De acordo com a Polícia Militar, o subtenente Rogenir Moura de Oliveira trafegava de carro pela Rua João Silvares, no bairro Brasilândia, quando foi surpreendido por criminosos armados que efetuaram diversos disparos contra o veículo. Os suspeitos fugiram do local. O militar foi levado ao Pronto-Socorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos.

A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido identificado ou detido. Policiais realizam diligências na tarde desta terça na região para apurar a motivação do crime.

O subtenente Oliveira tinha 50 anos e atuava no 16º BPM (Olaria). Ele ingressou na corporação em 1989 e deixa um filho.