SSP, SAP e MP realizam operação contra organização criminosa

As secretarias da Segurança Pública de São Paulo (SSP) e Administração Penitenciária, em conjunto com o Ministério Público, deflagraram, na manhã desta quinta-feira, 14, a Operação Interestadual “Echelon”, com o objetivo de combater uma organização criminosa que atua em diversos Estados e países vizinhos.

A operação visa cumprir 75 mandados de prisão e 59 de busca e apreensão em 14 estados. As investigações começaram há um ano.