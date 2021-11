SRB divulga nota contra imposição pela UE de regras de importação por questões ambientais

A Sociedade Rural Brasileira divulgou nota para manifestar “indignação” com a proposta anunciada pela União Europeia de restringir importações de commodities agrícolas por questões ambientais, sem considerar os recentes acordos internacionais. “A SRB apoia o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que prometeu questionar a proposta da UE sob o argumento de desrespeito a soberania nacional dos países e por estar desalinhada ao Acordo de Paris”, disse a entidade no comunicado.

“Nenhum país até hoje estabeleceu 80% de preservação da floresta em propriedades privadas, assim como estabelece nosso código para o bioma Amazônia”, destacou a presidente da SRB, Tereza Vendramini.

Para a SRB, a proposta da UE de enquadrar o Brasil como de alto risco para desmatamento “desconsidera a classificação das práticas legais, feitas de acordo com a lei, daquelas que são ilegais”.