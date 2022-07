SPTrans desvia seis linhas de ônibus por causa de incêndio no centro de SP

A SPTrans informa que seis linhas que trafegam na região central estão sendo desviadas por causa do incêndio que atinge prédios na região da Rua 25 de março, no centro de São Paulo. O incêndio de grandes começou por volta das 21h do domingo, 10, em um edifício comercial no número 95 da rua Barão de Duprat.

Veja quais são as linhas desviadas:

– Linha 1206/10 Pq. Vl. Maria – Correio;

– Linha 2104/10 Metrô Santana – Term. Pq. D. Pedro II;

– Linha 2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. Do Correio;

– Linha 2182/10 Jd. Brasil – Pça. Do Correio;

– Linha 5107/10 Term. Sacomã – Praça do Correio e;

– Linha 5141/10 Term. Sapopemba – Pça. Do Correio.

Essas linhas, conforme o órgão municipal, estão deixando de trafegar pela Rua da Cantareira, entre a Av. Senador Queirós e o Parque D. Pedro II, seguindo pela Av. Mercúrio, Av. do Estado e acessando o Pq. D. Pedro II.

O Corpo de Bombeiros enviou 30 viaturas e aproximadamente 85 homens para atender a ocorrência no local, na região da 25 de Março, importante polo do comércio popular na capital. Pelo menos dois bombeiros foram socorridos com queimaduras de 2º grau e hospitalizados. A causa do incêndio ainda é desconhecida.