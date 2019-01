SPTrans amplia ações de combate à fraude no Bilhete Único

Diariamente, cambistas ficam em passarelas do metrô e ônibus anunciando a compra de Bilhete Único (BU). Chegam a dizer que “pagam bem pelo bilhete”. Para reduzir o número de fraudes, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a SPTrans vão ampliar o combate à fraude no Bilhete Único.

A partir desta sexta-feira, dia 1º, haverá limite de crédito do tipo comum em qualquer cartão do BU sem personalização, ou seja, sem dados pessoais impressos, além de modelos de estudante e Vale Transporte emitidos até 2013.

“A medida tem como objetivo restringir o acesso de fraudadores ao Bilhete Único e a comercialização irregular de créditos e cartões, prática criminosa que onera o sistema municipal de transportes e o cidadão paulistano”, destacou a nota.

A SMT publicou duas portarias nesta quarta-feira, 30. A primeira estabelece o limite de créditos e a segunda determina que a SPTrans cancele cartões flagrados contendo recargas irregulares ou ilícitas e comunique a polícia.

Com a mudança, a partir de fevereiro, esses modelos de cartões aceitarão, no máximo, cargas de 10 tarifas (R$ 43 no valor atual). Hoje o limite de créditos comuns é de R$ 350,00.

Quem tiver saldo acima de R$ 43,00 em um desses três modelos de bilhete terá quatro meses para utilizar esses créditos. Após esse período, os cartões com carga acima deste valor não serão mais aceitos em todo o sistema. Para recuperar o saldo restante em caso de não utilização, o passageiro deverá solicitar um novo cartão.