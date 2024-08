SpaceX vai levar bilionário chinês ao espaço para ver calotas polares

O bilionário chinês Chun Wang anunciou a compra de uma missão espacial da SpaceX, do também bilionário Elon Musk. A viagem terá início nos Estados Unidos ao final deste ano e marcará a primeira vez em que se sobrevoará os polos da Terra, de ponta a ponta, com tripulantes.

Mas Wang não irá sozinho na missão. Com ele, irão a cineasta norueguesa Jannicke Mikkelsen, a alemã especializada em robótica Rabea Rogge e o guia e aventureiro australiano Eric Philips.

O bilionário chinês ajudou a fundar as empresas de mineração de bitcoin F2pool e Stakefish.

A viagem foi denominada Fram2, uma homenagem ao navio norueguês que explorou as regiões polares entre os séculos XIX e XX. De acordo com a SpaceX, a nave voará entre 425 e 450 quilômetros de altitude. Ela contará com uma cúpula de observação para os tripulantes.

“Eu estou esperando ansiosamente por essa missão há dois anos e meio”, publicou Chun Wang em seu perfil na plataforma de rede social X. “Um novo capítulo da exploração espacial acontece diante de nossos olhos.”

O preço da compra do empreendimento não foi revelado pelo bilionário chinês e tampouco pela SpaceX, afirma a agência de notícias AFP. A missão terá a duração de entre três e cinco dias.

“Wang pretende usar a missão para destacar o espírito exploratório da tripulação, trazer um senso de admiração e curiosidade ao público em geral e destacar como a tecnologia pode ajudar a expandir os limites da exploração da Terra”, informa o comunicado publicado pela SpaceX.

Vale destacar que não se trata da primeira missão tripulada a ser posta em prática pela empresa de Elon Musk. Nos últimos anos, a companhia realizou mais de dez empreendimentos do tipo, transportando inclusive astronautas até a Estação Espacial Internacional.

Missões de turismo espacial também já foram anteriormente operadas pela SpaceX. Em 2021, por exemplo, a Inspiration4 foi financiada pelo milionário Jared Isaacman, tratando-se do primeiro voo orbital a levar apenas pessoas que não integram uma agência espacial.