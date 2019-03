SP: Tribunal de Contas mira em entrega de material e uniforme em escolas públicas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo executa desde as 9h desta quinta-feira, 28, “fiscalização ordenada surpresa” em 252 escolas municipais e estaduais, para vistoriar a entrega de material e uniforme escolar aos alunos da rede pública. A ação ocorre simultaneamente em 215 municípios nas 20 regiões administrativas do interior e litoral e também da região metropolitana de São Paulo.

Durante cinco horas, até às 14h, as equipes de fiscalização, que envolvem mais de 250 agentes, vão checar “em tempo real” o fornecimento de materiais didáticos, livros e uniformes em escolas. Do total de unidades vistoriadas, 172 são de responsabilidade municipal e 80 pertencem à rede pública estadual.

Uma central de monitoramento disponibilizada pelo Tribunal de Contas transmite online a ação de fiscalização que ocorre em todo o Estado. Ao final, após tabulados os resultados, o tribunal produzirá um relatório gerencial parcial das atividades com as principais informações “de interesse público”.