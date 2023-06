SP terá ato contra tarifas do transporte na sexta-feira; protestos de junho chegam a dez anos

São Paulo terá uma manifestação contra a tarifa do transporte público nesta sexta-feira, dia 29, em comemoração aos dez anos das grandes manifestações que aconteceram em junho de 2013, organizadas pelo Movimento Passe Livre.

O ato começará às 17h em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, e defende a abolição da tarifa no transporte. É organizado principalmente por movimentos sindicais, como o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, sociais, como Ação Antifascista SP e Coletivo Juntos!, e partidos políticos de esquerda, como o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

“Há uma década, milhares de pessoas tomaram as ruas de cidades brasileiras para protestar contra o aumento das tarifas do transporte coletivo (…) Dez anos depois, o cenário se agravou. Os custos de vida aumentaram, o transporte público está cada vez mais caro e a qualidade não apresenta melhorias significativas. Além disso, a privatização continua sendo apontada como solução”, justifica a organização do ato, em um release divulgado à imprensa.

Segundo o grupo, a tarifa zero, tema constantemente abordado em manifestações contra aumentos em tarifas do transporte, deve ser uma pauta considerada pela Prefeitura de São Paulo, em conjunto com o governo do Estado, visto que a capital tem um transporte integrado entre ônibus, metrô e trens. Hoje, a gratuidade do transporte já é uma realidade em 72 cidades do País.