SP tem sensação térmica de até 3ºC nesta segunda, mas calor deve voltar

Após um final de semana com baixas temperaturas, o frio continua intenso na cidade de São Paulo no começo desta semana. A previsão, ainda assim, é que a temperatura volte a subir de forma gradativa nos próximos dias. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a capital paulista registrou média de 13ºC no início desta segunda-feira, 22, com sensação térmica de até 3ºC em algumas regiões.

A rede de estações meteorológicas do CGE apontou que imagens do radar meteorológico não preveem chuva sobre a capital paulista e a região metropolitana nesta segunda. A umidade do ar se mantém superior a 50%.

O dia segue com sol entre muitas nuvens e temperatura em elevação gradativa. Ao mesmo tempo, a sensação de frio prevalece na cidade e tende a ser maior no início e no fim do dia. A máxima prevista é de 19°C.

As próximas madrugadas ainda serão frias na capital paulista, segundo o CGE. No decorrer da semana, porém, a previsão é de que o ar frio dos últimos dias perca força e os termômetros apresentem gradual elevação. Enquanto isso, os índices de umidade entram em declínio.

Na terça-feira, 23, os porcentuais de umidade já devem ser menores: em torno dos 45%. O dia vai começar com formação de névoa úmida e sensação de frio na cidade. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar: os termômetros devem oscilar de 10°C, ao amanhecer, a 22°C, no meio da tarde.

De acordo com o Climatempo, a segunda-feira ainda será marcada por muitas nuvens no sul e leste de São Paulo, mas só há condições para chuva fraca ou chuviscos no litoral sul e no Vale do Ribeira. Na Grande SP, a previsão é de sol entre nebulosidade variável, mas sem chuva.

Além disso, o Estado ainda deve ter um amanhecer frio e até chance de geada na Serra da Mantiqueira, mas com elevação gradual de temperatura. Entre sexta-feira, 26, e o próximo fim de semana, a sensação já deve ser de calor em todas as áreas do Estado, informou o Climatempo.

O padrão deve ser observado também em outra regiões. A tendência, informou o Climatempo, é que, além de São Paulo, as capitais Belo Horizonte e Florianópolis também já tenham máxima em torno dos 27°C na sexta-feira. O Rio de Janeiro fica próximo dos 29°C. Em Vitória, até o momento, a máxima indica 26°C. Em Porto Alegre, a máxima é de 28°C e, em Campo Grande, de 31°C na sexta.

La Niña

Modelos de previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que, mesmo com intensidade fraca, o fenômeno La Niña deve continuar atuando até o fim do inverno. O fenômeno, no entanto, pode começar a enfraquecer gradualmente e chegar à condição de neutralidade na primavera.

Segundo o instituto, o impacto do La Niña no Brasil é observado, principalmente, a partir do aumento do volume de chuva nas regiões Norte e Nordeste e, também, volume abaixo da média na Região Sul. Previsão do Climatempo indica que as chuvas devem seguir persistentes no leste do Nordeste nos próximos dias: volumes em torno de 50 a 100 mm são previstos até o fim da semana para o litoral da Bahia, de Sergipe e de Alagoas. O La Niña provoca, ainda, queda de temperatura nas regiões Sudeste e Sul, o que ajuda a explicar o frio dos últimos dias.