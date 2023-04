SP tem campanha contra pernas abertas no transporte: ‘Respeite o espaço do outro’

Quem utiliza os ônibus municipais de São Paulo já deve ter se incomodado com o desrespeito de passageiro que senta com as pernas abertas, importunando os que viajam ao seu lado. Para orientar a população, a São Paulo Transporte (SPTrans) lançou no domingo, 16, a nova edição do Jornal do Ônibus, com uma campanha de conscientização sobre o respeito ao espaço dos passageiros nos assentos dos ônibus municipais.

Com o título “Respeite o espaço das outras pessoas”, o texto da campanha traz os seguintes dizeres: “Não ocupe mais de um assento no ônibus. Respeitar o espaço de quem viaja ao seu lado é um ato de cidadania.”

O informativo ficará afixado nos 12,9 mil coletivos que operam na capital paulista até 30 de abril. Nas redes sociais, a empresa de transporte coletivo também usa o termo “manspreading”, que faz referência ao hábito de muitos homens se sentarem com as pernas abertas, invadindo ou deixando menos espaço às pessoas ao lado, o que também é conhecido como man-sitting.

A iniciativa, segundo a SPTrans, está sendo bem recebida e desde a sua publicação já foram cerca de três milhões de visualizações nas redes sociais da empresa.