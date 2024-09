SP tem alerta para risco de incêndios; temperatura chega a 39 graus no interior

As temperaturas previstas para esta semana no Estado de São Paulo podem chegar aos 39ºC, com Umidade Relativa do Ar (URA) de 20% em algumas regiões. Em cidades como São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente, as temperaturas devem ficar na faixa dos 39º C.

Devido ao clima seco, o risco de incêndios é elevado, disse a Secretaria de Agricultura, em nota.

A Defesa Civil do Estado, por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), alertou para risco de incêndios florestais entre esta terça-feira, 24, e quinta-feira, 26, em todo Estado, exceto o litoral.

Cerca de 15 mil agentes e as 20 aeronaves seguem mobilizados para o enfrentamento aos focos de incêndio, informou a pasta.