SP tem alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento; veja a previsão

As instabilidades na cidade de São Paulo voltam a ganhar força no decorrer da tarde desta sexta-feira, 19, reforçando o alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O dia começou abafado com muita nebulosidade e chuvas isoladas. Também está mantido o estado de atenção para altas temperaturas em toda a capital paulista, segundo a Defesa Civil Municipal.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas. “Com o solo que já se encontra encharcado, em razão das chuvas dos últimos dias, mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra”, acrescenta o órgão municipal.

De acordo com a Climatempo, uma baixa pressão atmosférica se intensifica na costa de São Paulo e dá origem a uma frente fria, que já avança para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, aumentando o risco de chuva forte na Região Sudeste. Com isso, a previsão é que as temperaturas comecem a diminuir um pouco, mas as chuvas não darão trégua.

Para o fim de semana, há expectativa de fortes chuvas, principalmente no sábado, 20, que ainda terá tempo abafado. “A propagação de áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria provoca chuvas generalizadas com raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e o decorrer da noite”, afirma o CGE.

As temperaturas devem começar a cair no domingo, 21, quando a máxima não passará dos 23ºC, segundo previsão da empresa de meteorologia Meteoblue. Para o dia, há previsão de chuvas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do domingo.

A próxima semana será marcada por temperaturas mais amenas e possibilidade de chuva, com maior precipitação entre terça, 23, e quarta-feira, 24.

Veja a previsão para São Paulo nos próximos dias:

– Sexta-feira: entre 24ºC e 29ºC;

– Sábado: entre 22ºC e 26ºC;

– Domingo: entre 20ºC e 23ºC;

– Segunda-feira: entre 19ºC e 22ºC.

Confira algumas das principais orientações da Defesa Civil de SP durante temporais:

– Durante tempestades, é importante evitar áreas arborizadas devido ao risco de quedas de árvores;

– Caso haja queda de raios, procure abrigo em edificações;

– Nas áreas alagadas com enxurradas, uma lâmina com 15 cm de profundidade pode arrastar pessoas e, a partir de 30 cm, já é capaz de levar um automóvel;

– Os temporais podem provocar fortes rajadas de vento, com risco de queda de árvores e danos em construções quando as rajadas chegam a 75km/h.

– Em cenários mais críticos, os vendavais com velocidade a partir de 90km/h podem arrancar árvores e provocar danos estruturais em construções. Nestes casos, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis; mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes; abandone atividades com andaimes e encaixes metálicos; e, ao dirigir, evite se aproximar de cabos elétricos, torres de transmissão, outdoors, andaimes e outras estruturas frágeis;

– Moradores de áreas de encosta precisam observar sinais de movimentação do solo. Antes de grandes deslizamentos, fique atento a rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e água lamacenta escorrendo pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais, o local deve ser abandonado imediatamente;

– Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo, ele deve ser abandonado, mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, afaste-se dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo, até pelo menos 10 metros do local da queda do fio;

– Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas. Busque sempre os canais oficiais da Defesa Civil por meio do @defesacivilsp e, agora, também pelo canal do WhatsApp na aba Atualizações, Canais Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Outras localidades do País:

Região Sul

Uma baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o ar quente e úmido que está sobre o Sul do Brasil formam nuvens carregadas sobre a Região Sul. O Rio Grande do Sul tem períodos com sol e pancadas de chuva, de acordo com a Climatempo.

A chuva ainda pode ser no extremo norte do Estado, onde estão a serra e o planalto. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo fica mais instável, com pancadas de chuva frequentes e risco de temporais, incluindo na Grande Florianópolis e na Grande Curitiba.

Região Norte

O ar quente e úmido que predomina sobre o Norte do País e áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical geram nuvens carregadas sobre a região. Não há previsão de chuva apenas para Boa Vista.

Região Centro-Oeste

Conforme a Climatempo, a alta pressão atmosférica influencia o Centro-Oeste e menos nuvens carregadas crescem em grande parte da região. O calor ainda é intenso em toda a região.

A maioria das áreas do Centro-Oeste tem muito sol e possibilidade de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Não deve chover na região do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste

O ar úmido está se espalhando novamente sobre o interior do Nordeste as condições para chuva voltam a aumentar. A Zona de Convergência Intertropical ajuda a provocar chuva na costa norte da região, de acordo com a empresa brasileira de meteorologia.