SP: suspeito é preso após fazer casal refém dentro de carro de luxo na zona norte

Um casal foi mantido refém dentro de um veículo de luxo na Estrada do Sabão, no Jardim Maristela, na zona norte de São Paulo, no início da manhã desta sexta-feira, 21. Segundo informações da TV Globo, os agentes da Polícia Militar cercaram a Land Rover para negociar a libertação. Depois de três horas, por volta das 9h50, as vítimas foram libertadas e o bandido foi preso.

O casal teria sido abordado por três bandidos, por volta das 6h40, na Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria, também na zona norte, mas dois deles fugiram após o veículo bater em um ônibus ao ser perseguido por viaturas da polícia.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar esteve no local, assim como o Corpo de Bombeiros. Um robô da corporação foi usado na operação. Em alguns momentos, ele apareceu levando uma garrafa de água e um cigarro até o carro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que está apurando o caso.